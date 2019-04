El candidat de Proposta per Eivissa lamenta l'existència de goteres al pavelló municipal d'Es Pratet

Publicado 4/4/2019 10:22:40 CET

IBIZA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Proposta per Eivissa a l'Ajuntament d'Eivissa, Antoni Roldán, ha denunciat que l'existència de goteres en el pavelló municipal d'Es Pratet ha obligat a suspendre una competició esportiva en aquesta instal·lació municipal.

Segons ha explicat Roldán, el passat cap de setmana es va haver de suspendre un partit del Handbol Club Eivissa a causa de les goteres i la formació no entén per què l'Ajuntament no ha reparat aquest mal al poliesportiu, a pesar que havia destinat 175.000 euros a reparar desperfectes en les instal·lacions esportives municipals.

Fa un mes, Roldán ja va denunciar el "mal estat" en el qual es troben les instal·lacions municipals esportives i va destacar que en Es Pratet hi havia goteres.

"El pròxim cap de setmana aquest pavelló acull un campionat balear d'handbol, els equips masculins competiran en Es Pratet i els femenins en Sa Real", ha recordat Roldán, assegurant que els responsables dels clubs estan "molt preocupats" per si finalment hauran de suspendre els partits a causa de les goteres.

"La gestió esportiva de l'Ajuntament de Vila no està sent la correcta", ha reiterat Roldán, que ha demanat a l'alcalde Rafa Ruiz que "depuri responsabilitats en l'àrea d'Esports".