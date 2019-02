Carcedo defensa a Palma la descentralització de la sanitat enfront dels qui "s'obstinen a ser crítics"

Publicado 1/2/2019 20:16:38 CET

Assegura que la seva política aspira a "avançar cap a una societat més justa" que "reenganxi a la classe mitjana als qui van quedar enrere"

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, ha ressaltat aquest divendres a Palma el paper de les Comunitats Autònomes per apropar els serveis de salut als territoris, durant la seva intervenció a la V Jornada de Salut de Balears, on ha defensat la descentralització enfront dels qui "s'obstinen a ser crítics".

Segons Carcedo, la descentralització "ha contribuït a apropar i adaptar els serveis de salut al territori i a les peculiaritats i necessitats socials".

La ministra ha remarcat l'"excel·lència" del Sistema Nacional de Salut (SNS), un "assoliment" que "s'ha aconseguit gràcies a les persones que han abanderat, liderat i protagonitzat els canvis necessaris perquè això sigui possible".

SANITAT "MÉS JUSTA"

Carcedo ha agraït l'"esforç" dels professionals sanitaris, "redoblat especialment durant la crisi". A més, ha assegurat que la seva política al capdavant del Ministeri aspira a "avançar cap a una societat més justa, que progressi, que reenganxi a la classe mitjana als qui van quedar enrere".

Amb tot, la titular de Sanitat s'ha mostrat conscient dels "reptes" del sistema, derivats de la crisi o la "costosa" incorporació de noves tecnologies, entre altres motius. Així, Carcedo ha destacat l'aposta per l'assistència sanitària com a dret universal.

El Ministeri, ha dit Carcedo, defensa que l'accés a la salut "no depengui ni del lloc de residència, ni del color del partit que governi a cada territori", com tampoc de condicions socioeconòmiques. Per això ha destacat mesures del Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per 2019 com la supressió del copagament farmacèutic per a pensionistes amb rendes inferiors a 11.200 euros.

La ministra també ha ressaltat el procés de reforma de l'Atenció Primària com "un dels projectes més il·lusionants". "L'Atenció Primària ha d'oferir-se prop del domicili del pacient, reservant els hospitals per als procediments altament especialitzats", ha raonat.

D'altra banda, María Luisa Carcedo també ha recordat l'oferta de formació especialitzada i les reunions amb CCAA, entre elles Balears, per informar sobre la valoració de 384 expedients d'acreditació d'unitats docents, la qual cosa suposarà un augment de 666 places al SNS. La titular de Sanitat ha explicat que continuen treballant amb les autonomies per acreditar més places i oferir-les a la convocatòria vinent.