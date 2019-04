Casado acudirà a Palma el dimecres 17 d'abril i no assistirà ni a Eivissa ni Menorca per no poder combinar vols

Publicado 3/4/2019 10:02:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president nacional del PP i candidat a la presidència del Govern central, Pablo Casado, acudirà dimecres que ve 17 d'abril a un acte per la campanya electoral a Palma però, encara que es preveia que anava assistir a Eivissa i Menorca aquest divendres, finalment no podrà acudir per la "dificultat" per a combinar vols el mateix dia.

Segons han informat, Casado tenia la intenció d'acudir tant a Eivissa com Menorca aquest divendres però no assistirà ja que no s'han pogut combinar vols per al mateix dia entre totes dues illes.

Malgrat això, s'ha confirmat que el líder del PP realitzarà un acte de campanya, amb motiu de les eleccions generals del pròxim diumenge 28 d'abril, el dimecres 17 a Palma.