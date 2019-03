Cauen un 18,8% les exportacions al gener i descendeixen un 43% les importacions a Balears

Publicado 21/3/2019 12:24:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Les exportacions de Balears van caure un 18,8 per cent el mes de gener de 2019 pel que fa al mateix mes de l'any anterior (-1,3 per cent a Espanya) i van aconseguir els 89,5 milions d'euros mentre que les importacions van descendir un 43,0 per cent (en la resta del país van pujar un 0,9 per cent) fins als 141,7 milions.

Segons les dades difoses aquest dijous pel Ministeri d'Indústria recollits per Europa Press, amb aquesta xifra Balears se situa com una de les onze comunitats autònomes en les quals van caure les exportacions al gener, sent, a més, una de les que més cau al costat de Galícia (-26,2 per cent) i Canàries (-12,5 per cent).

A l'anàlisi de les contribucions a la taxa de variació interanual de les exportacions totals la que més va contribuir de forma positiva va ser Andalusia, amb 1,4 punts i un 12,6 per cent del total, mentre que Galícia va registrar la major contribució negativa, amb -2,4 punts i el 6,8 per cent del total. Balears va restar en aquest cas un 0,1 per cent i representa el 0,4 per cent del total de les exportacions.

D'aquesta forma, la balança comercial de Balears va tenir un dèficit de 52,2 milions d'euros, un 567,9 per cent menys que al gener de 2018.