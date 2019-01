Cemex inicia avui la negociació de l'ERO pel tancament de les fàbriques de ciment a Lloseta i Almeria

Actualizado 14/1/2019 10:13:36 CET

Afectarà els 200 treballadors que es vol recol·locar amb plans de reindustrialització

Cemex comença aquest dilluns el procés de negociació de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat per al voltant de 200 treballadors de les dues fàbriques de ciment que tanca a Espanya, la de Lloseta (Mallorca) i Gádor (Almeria).

L'inici de la negociació tindrà lloc amb la constitució de la taula de negociació amb els sindicats, que s'allargarà durant trenta dies.

Cemex va plantejar el passat mes d'octubre el tancament de dues de les seves set plantes de ciment a Espanya i la presentació d'un ERO pels seus treballadors davant la "dràstica i continuada caiguda de la demanda de ciment al país".

L'ajust, que va coincidir en el temps amb els anunciats per Vestas i Alcoa, també es va atribuir a "l'increment dels costos d'operació, fonamentalment de combustibles i l'electricitat, al canvi de la normativa europea de CO2 i a la pèrdua de competitivitat als mercats internacionals".

La multinacional mexicana va ratificar la seva intenció d'escometre aquesta reestructuració al país malgrat acceptar participar en una taula de treball amb el Ministeri d'Indústria i els sindicats per cercar alternatives industrials per a les seves plantes i recol·locacions per als seus treballadors.

La taula va concloure a la fi de desembre amb la localització de diversos possibles projectes per ambdues instal·lacions. En el cas de Gádor es plantejen sis projectes, entre ells la promoció d'un parc d'energies renovables o d'una planta de tractament de residus.

Per a la fàbrica balear s'han identificat vuit projectes, dels quals destaca el denominat 'Power to Green Hydrogen Mallorca', una iniciativa d'Enagás, Acciona i la mateixa Cemex per construir la planta d'hidrogen renovable més gran d'Europa, mitjançant un parc fotovoltaic, per al seu ús com a combustible de transport.

De moment, i a l'espera d'eventuals recol·locacions en els projectes que finalment es facin, Cemex aborda des d'aquest dilluns el procés d'ERO per als treballadors de les dues fàbriques.

Es tracta del segon ajust que escomet al país, cinc anys després del que va abordar entre 2012 i 2013, en plena crisi, que va suposar retallar 436 ocupacions i la venda d'una fàbrica de Barcelona.

EVITAR NOUS CASOS 'CEMEX'.

Del seu costat, el Ministeri d'Indústria, a més de cercar projectes de reindustrialització, ha dissenyat amb el sector del ciment un pla de competitivitat per aquesta indústria. Entre les seves mesures, el pla impulsarà l'ocupació de formigó en la construcció de carreteres.

A més, el departament de Reyes Maroto inclourà el sector cementer a altres dues iniciatives en què treballa. Es tracta de les ajudes per a les indústries electrointensives, això és, les que tenen un gran consum d'energia elèctrica i estan per tant exposades a les pujades de la factura de la llum, i les ajudes compensatòries pels costos que registra per les seves emissions indirectes de CO2.