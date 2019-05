Un centenar de persones assisteixen a la formació de la campanya 'No i Punt'

Publicado 30/4/2019 14:53:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de persones -entre personal tècnic i polític- han assistit a la formació de la Campanya 'No i Punt, Mallorca lliure d'agressions sexistes' que s'ha dut a terme aquest dimarts en el Centre Flassaders de Palma.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, la formació es duu a terme cada any una jornada de formació per a personal responsable de festes així com d'altres regiduries implicades com a igualtat, urbanisme, joventut o participació ciutadana dels diferents ajuntaments.

També poden assistir a la formació associacions i col·lectius que participen en la seva organització o en la sensibilització a la població en temes d'igualtat, amb la finalitat de poder treballar conjuntament en la implementació de la campanya en tots els municipis adherits.

En total han assistit un centenar de persones que han pres nota de les reflexions i anàlisis de les ponents Kenya Be, Margot Mecca, Clara Sanchís i Borja Moreno.

La directora insular d'Igualtat, Nina Parrón ha felicitat als municipis involucrats en la campanya i ha explicat la importància d'aquesta formació anual que es desenvolupa abans de les festes.

"Entre totes hem de reflexionar com poder aconseguir una Mallorca lliure d'agressions sexistes a les festes, per la qual cosa compartim el coneixement d'altres experiències i treballem amb la sensibilització d'aquest tipus d'agressions", ha expressat Parrón.

Segons el Consell, si l'any passat va servir per detectar actituds i tradicions masclistes o segregadoras de sexes, aquest any s'ha comptat amb exemples i experiències reals d'altres municipis de l'Estat, com la plataforma de dones contra la violència sexista de Navarra, de la qual Kenya Be és membre i que van ser les precursores dels protocols d'atenció a les agressions sexistes en l'àmbit de les festes.

"L'aplicació d'aquest protocol està sent molt contundent i hi ha molta sensibilitat per part de totes les persones implicades en els Sant Fermines, perquè totes tenim dret a gaudir d'unes festes lliurement", ha comentat Parrón.

Per la seva banda, Borja Moreno, forense en l'Institut de Medicina Legal de Balears, ha presentat un estudi desenvolupat a través de la intervenció del metge forense en els delictes contra la llibertat sexuals i les seves característiques concretes a Mallorca.

"Sempre es diu que les violacions i agressions sexistes passen sobretot a les zones d'oci turístic, però podem assegurar que el perfil predominant són dones joves locals i que els agressors no són persones desconegudes per la víctima", ha puntualitzat Moreno.