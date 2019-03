Un centenar de professionals assisteixen a la jornada de l'IMAS sobre enfortiment familiar amb perspectiva de gènere

Publicado 15/3/2019 16:49:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de professionals de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) i treballadors d'atenció primària d'ajuntaments han assistit a la jornada 'Marentalitat positiva com a garantia per als programes afectius', sobre eficàcia de programes d'enfortiment familiar des de la perspectiva de gènere.

La jornada, organitzada per l'IMAS, s'ha celebrat a l'Universitat de les Illes Balears (UIB) i ha estat presentada per la consellera insular de Benestar i Drets Socials, Margalida Puigserver, segons ha informat el Consell en una nota de premsa.

L'activitat s'emmarca en el cicle de jornades d'Intervenció amb Menors i Família del Consell i ha comptat amb una exposició del doctor Lluís Ballester sobre els programes de competències familiars.

L'objectiu del cicle és transmetre als professionals coneixements de noves tecnologies i programes per promoure la resiliència familiar.

Durant la intervenció inaugural, la consellera ha agraït "el treball dels professionals de l'àrea de menors de l'IMAS, tant per a l'organització d'un cicle de jornades enfocat a la prevenció i enfortiment dels llaços afectius familiars, com per la seva tasca diària amb els menors i les famílies que ho necessiten".

El mes d'abril està previst una nova trobada del cicle de jornades d'Intervenció amb Menors i Família, en aquesta ocasió sobre abordatge del comportament agressiu amb menors en risc de conflicte social.