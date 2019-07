El centre de control de Palma gestiona un 3,6% més de vols en la primera meitat de 2019, fins als 140.005

Publicado 8/7/2019 17:14:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centre de control de Palma va gestionar un total de 140.005 vols la primera meitat de l'any --de gener a juny--, una xifra que suposa un 3,6% més que en el primer semestre de 2018, segons les dades publicades aquest dilluns per Enaire, gestor de navegació aèria i matriu d'Aena.

Del total de vols gestionats al centre de Palma, 90.644 van ser internacionals (+4,3%), i 49.056 nacionals (+2,5%), mentre que els sobrevols (305), aquells que no tenen destinació en un aeroport espanyol de la xarxa d'Aena, van créixer un 15,5%.

Si s'examinen únicament les dades de juny, van ser un total de 41.753 els vols gestionats des del centre de control de Palma, amb un augment del 0,2% pel que fa al mateix mes de 2018.

Del total de vols gestionats al centre de Sevilla al juny, 30.906 van ser internacionals (-0,5%), i 10.798 nacionals (-0,5%), mentre que els sobrevols (49) van baixar un 44,9%.

DADES GENERALS

Més d'un milió de vols es van gestionar a l'espai aeri espanyol en la primera meitat de l'any, 1.017.914 en concret, xifra que suposa un 4,4% més que en el primer semestre de 2018, uns 43.000 més.

La xifra suposa una mitjana de gairebé 7.200 vols més al mes amb increments generalitzats en tots els tipus de vols i en tots els centres de control, ha destacat l'ens en un comunicat.

Del total de vols gestionats, 585.223 van ser internacionals (+3,4%), i 210.742 nacionals (+4,7%), encara que els que més van créixer percentualment, un 6,9% més, van ser els sobrevols (221.949) aquells que no tenen destinació en un aeroport espanyol de la xarxa d'Aena.

Cal recordar que Eurocontrol traurà uns 1.000 vols cada dia del centre d'Europa aquest estiu per evitar un 'col·lapse' i Espanya assumirà entre 150 i 160 sobrevols més al dia al seu espai aeri per ajudar a descongestionar les demores en zones com França i Alemanya.

En el primer semestre, tots els centres de control van registrar augments en el nombre de vols gestionats.

A la xarxa d'Enaire un vol es comptabilitza en funció de la ruta i l'espai aeri que travessa. Per exemple, un vol que surt de Madrid-Barreges amb destinació a Barcelona-El Prat es comptabilitzarà al Centre de Control de Madrid i al Centre de Control de Barcelona. L'espai aeri espanyol és el quart a Europa per volum de trànsit i gestiona dos milions de vols a l'any (més de 250 milions de persones).