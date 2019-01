CGT censura les "greus irregularitats" en "seguretat i higiene" a l'Hospital Són Llàtzer

Publicado 16/1/2019 10:20:26 CET

Asseguren que una àrea del centre hospitalari ha resultat infectada per la Grip A

PALMA DE MALLORCA, 16 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Confederació General del Treball (CGT) a Balears ha censurat aquest dimecres les "greus irregularitats" pel que fa a "seguretat i higiene" a l'Hospital Universitari Són Llàtzer.

En un comunicat, han informat que una àrea del centre hospitalari ha resultat infectada per la Grip A, "a causa de no seguir els protocols d'aïllaments" establerts per a la prevenció d'aquest tipus d'infeccions.

D'altra banda, han censurat que "tampoc es reciclen i separen així com toca els residus que es produeixen", la qual cosa afecta al medi ambient i "també pot tenir conseqüències en la salut dels treballadors i pacients".