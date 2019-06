Cinc acusats de narcotràfic a Mallorca accepten una pena conjunta de 31 anys de presó

Publicado 10/6/2019 14:10:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun.

Cinc acusats per un delicte de narcotràfic han acceptat aquest dilluns una pena conjunta de 31 anys de presó. El judici se celebra durant aquesta setmana a la Secció Segona de l'Audiència Provincial.

Quatre d'ells seran condemnats a una pena de sis anys i sis mesos de presó per un delicte de tràfic de drogues i un de pertinença a organització criminal. L'altre processament serà condemnat només per un delicte de tràfic de drogues a cinc anys i un dia de presó.

Segons la Fiscalia, la banda es dedicada al narcotràfic a gran escala de cocaïna a Mallorca. Presumptament, va estar operant, almenys des de la primavera de 2016 i fins a juny de 2017, quan va ser desmantellada.

A part dels cinc acusats que han acceptat la pena de presó, un sisè no ho ha fet perquè no es conforma amb la petició de pena de tres anys, que li ofereix la Fiscalia per posseir precursors de drogues (substàncies químiques usades per a elaborar drogues). A causa d'això, el judici continuarà al llarg d'aquesta setmana.

El Ministeri Fiscal sosté que L.A.D.R. dirigia l'estructura criminal des de la zona de Castelló (Comunitat Valenciana) i era l'encarregat de gestionar l'adquisició de la droga i preparar els transports a Mallorca. Per a això, col·laborava amb R.O.C., que era qui preparava els vehicles per a amagar-la durant el seu trajecte. R.O.C. no ha estat trobat i segueix en crida i cerca.

Per part seva, C.H.T.E. s'ocupava de distribuir la droga a Mallorca, generalment a distribuïdors de menor escala, i també de transportar i emmagatzemar la droga, ajudat per una altra acusada, E.D.M.B. També intervenien en aquestes tasques altres acusats.