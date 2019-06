Ciudadanos replica a Vox que el seu soci preferent per formar governs "centrats i moderats" és el PP

Publicado 26/6/2019 16:48:54 CET

El diputat de Ciutadans al Congrés Joan Mesquida ha replicat aquest dimecres a la nova exigència de Vox per aconseguir un pacte que permeti a 'populars' i taronges governar la Comunitat de Madrid que la seva posició "no ha canviat" i que, per tant, el seu "soci preferent" segueix sent el partit de Pablo Casado i la seva idea, la de formar governs "centrats i moderats".

La portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio,

ha exigit a PP i Ciutadans que signin obertament amb ells "un programa únic comú" si volen governar la comunitat amb els seus vots. Els d'Abascal reclamen que aquest document es rubriqui per les "tres parts", encara que no posa com a condició que els signants hagin de compartir taula i, per tant, foto.

En ser demanat sobre aquesta exigència de Vox, Mesquida ha subratllat que la postura del seu partit no ha canviat. "Hem dit que tenim com soci preferent al PP i així continuarem. Arribarem a acords per fer governs centrats i moderats a ajuntaments i comunitats", ha postil·lat.

Preguntat si, com sostenen des de Vox, el seu partit coneixia el document sobre pactes municipals que els de Abascal van signar amb el PP i van fer públic aquest dimarts, Mesquida ha recalcat que ells amb qui han parlat de programes de govern i aconseguit pactes "absolutament transparents i públics" ha estat amb el PP i que no tenen "pactes ocults" amb altres formacions polítiques.