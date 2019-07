Cladera advoca per un Consell "útil, eficient i proper" en la presa de possessió dels directors insulars

Actualizado 15/7/2019 12:44:22 CET

Els directors insulars del Consell prenen possessió del seu càrrec, entre ells, Cursach d'Igualtat

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha advocat aquest dilluns per una institució "útil, eficient i propera als ciutadans" durant la seva intervenció a l'acte de presa de possessió dels nous directors insulars i dels titulars de les diferents secretaries tècniques.

Durant el seu discurs, Cladera ha destacat la incorporació dels 22 alts càrrecs que permetran "engegar la maquinària del Consell", amb la qual "poder consolidar les polítiques de la passada legislatura i impulsar quatre anys més amb el full de ruta dels 'Acords de Raixa".

Així mateix, ha insistit a "modernitzar" la institució i ha posat l'accent en "el compromís d'alt nivell" que adquireixen els nous càrrecs. "Serà una tasca intensa amb la qual millorar la vida dels ciutadans mitjançant honestedat, rigor i hores de dedicació".

En aquest sentit, aquest dilluns a les 10.30 a la seu del Consell, els nous directors i secretaris tècnics han pres possessió del seu càrrec després d'un breu discurs de Cladera.

La fins ara directora de l'Institut Balear de la Dona (IBDona), Rosa Cursach, passa a ser la directora insular d'Igualtat i Diversitat, cartera depenent del departament de Presidència. El departament de Presidència s'ha completat amb Inmaculada Borràs Sales com a secretària tècnica, a més d'amb el director insular de Relacions Institucionals i Projectes, Bartomeu Aguilar Jofre, i el director insular de Comunicació, Albert Travesset Campañà.

D'altra banda, es dóna la circumstància que alguns noms repeteixen en el càrrec. És el cas de la directora insular de Patrimoni, Francisca Coll, adscrita al departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística; el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell Balaguer, adscrit al departament de Territori; el director insular de Joventut, Àlex Segura Castelltort, que ara suma també les competències de Participació i la cartera de la qual depèn del departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local; o el director insular de Funció Pública, Pau Morey Soler, integrat en la cartera insular d'Hisenda i Funció Pública.

Així mateix, el fins ara Director General de Territori i Paisatge del Govern, Luis Antonio Corral, serà ara el director insular d'Urbanisme, cartera depenent del departament de Territori del Consell.

A més, Jaume Andreu Sabater Malondra serà el secretari tècnic del departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell i, a més, Josep Manchado Rojas serà el director insular de Medi ambient, cartera depenent del departament de Sostenibilitat i Medi ambient.

El departament de Cultura, Patrimoni i Política lingüística s'ha completat, així mateix, amb el nomenament de Lluís Segura Seguí com a director insular de Política lingüística i de Josep Mallol Vicens com a secretari tècnic.

A Hisenda i Funció Pública, Mª Carmen Iglesias Manjón serà la directora insular d'Hisenda i Pressupostos. A més, el departament de Drets Socials tindrà Sofia Alonso Bigler com a directora insular de Gent gran.

En el departament de Promoció econòmica i Desenvolupament Local estaran Jaume Tomàs Oliver com a director insular de Cooperació Local i Caça; Joan Font Massot com a director insular de Promoció Econòmica i Producte Local; Marta Jordà Català com a directora insular de Comerç i Artesania; i Rosa M. Cañamares Bernaldo, com a secretària tècnica.

El departament de Turisme i Esports es completarà amb Lucía Escribano Alés com a directora insular de Turisme, Margarita Portell Sastre com a directora insular d'Esports i Joan Gaspar Vallori Guayta com a secretari tècnic.

Els nomenaments, que es realitzen a proposta dels consellers executius del Consell, són oficials després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) d'aquest dissabte.

Segons han informat fonts del Consell, hi ha prevista una sessió plenària per al dijous i queden per nomenar uns 10 directors insulars, si bé els secretaris tècnics estan tots designats.