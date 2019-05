Cladera aposta per reeditar el Pacti en el Consell sobre la base de "acords programàtics" entre forces de progrés

Publicado 28/5/2019 18:25:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha sostingut aquest dimarts que els socialistes aposten per reeditar el Pacte en la institució insular sobre la base d'"acords programàtics" entre forces polítiques progressistes per "continuar vuit anys més" amb governs d'esquerres que, segons ha sostingut, "transformen les Illes".

En declaracions als mitjans prèvies a la Comissió Executiva de la Federació Socialista de Mallorca que se celebra aquest dimarts, Cladera ha insistit que les urnes han triat el PSIB com la força més votada, per la qual cosa "liderarà les negociacions" per aconseguir un "full de ruta programàtic" per donar continuïtat a les "polítiques" de la present legislatura.

"No parlem de cordons sanitaris sinó de programa, de polítiques i d'un acord programàtic de govern perquè continuïn les forces de progrés i les polítiques d'esquerra, tal com ja s'ha fet en aquesta legislatura", ha manifestat abans de participar en la Comissió Executiva dels socialistes de Mallorca, en la reunió dels quals es valoraran els resultats del 26 de maig en el Consell de Mallorca i en els municipis de l'Illa.

Preguntada per si aquests pactes de governabilitat depenen entre diverses institucions, Cladera ha assenyalat que els resultats electorals a Consell, Govern i Ajuntament de Palma són "molt paral·lels" i ha dit que "cada institució ha parlat" pel que "s'ha de respectar" la voluntat ciutadana.

Cal recordar que, en les eleccions insulars del 26 de maig, el PSIB ha aconseguit 88.665 vots en el Consell de Mallorca (26,47 per cent dels sufragis) que es tradueixen en 10 consellers, per la qual cosa ha guanyat 26.600 vots més respecte als comicis insulars de 2015, on els socialistes van obtenir 62.018 vots i set consellers.

21 REGIDORS MÉS EN ELS MUNICIPIS DE MALLORCA

En clau municipal, la també consellera d'Hisenda i Administracions Públiques en funcions ha destacat el "poder municipal" del PSIB encara que ha remarcat que encara s'han d'analitzar cas per cas les diferents possibilitats de governabilitat a escala local.

"Cada municipi és un món i encara estem analitzant les possibilitats, però podem tenir un gran poder municipal i cercarem poder governar allà on puguem per seguir transformant realitats", ha expressat.

En aquest sentit, Cladera ha assenyalat que el PSIB ha aconseguit 81.084 vots en els municipis de Mallorca que es tradueixen en 143 regidors, 21 més que l'any 2015. A més, els socialistes han estat la força més votada a 14 localitats de l'Illa --vuit més que el 2015--, un d'ells amb majoria absoluta (Puigpunyent) i tretze en majoria simple.