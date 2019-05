Cladera avisa que "està en joc el model de societat" de Mallorca amb el 26 de maig

Publicado 21/5/2019 18:17:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha avisat que a les eleccions d'aquest diumenge "està en joc el model de societat i de futur" de l'illa, i ha insistit que els socialistes són "l'única garantia de progrés".

Així s'ha expressat Cladera durant l'acte de presentació de candidatures dels socialistes de Selva, encapçalada per Martina Sastre.

Cladera ha lloat la llista del municipi, "mostra de joventut i regeneració", i ha demanat el màxim suport per a la candidata, de qui ha dit que "té una gran vitalitat i força i serà un bufo d'aire fresc per a l'Ajuntament".

La candidata al Consell de Mallorca ha demanat "un esforç per anar a votar". "Volem seguir treballant per la sanitat, per a l'educació", ha dit.

L'actualment consellera d'Hisenda ha ressaltat el projecte a Selva per eliminar les barreres arquitectòniques de l'escola, i el de la nova escola de Caimari.

Per la seva banda, Martina Sastre ha afirmat que no volen "invertir energies en confrontacions, sinó en propostes" per al municipi, com la de crear una escola de muntanya.