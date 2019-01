Cladera demana al PP que "no faci oportunisme polític d'una tragèdia" com la de Llevant

Publicado 29/1/2019 10:40:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha demanat aquest dimarts al PP que "no faci oportunisme polític d'una tragèdia" com la de Llevant i li ha recordat que a la legislatura passada es van produir "molts acomiadaments" en el 112, per la qual cosa considera que els 'populars' "haurien de donar alguna explicació".

Així s'ha expressat Cladera en resposta a una pregunta de la portaveu adjunta del PP, Margalida Prohens, durant el ple del Parlament. La consellera ha subratllat que "les deficiències i punts febles" en Emergències "no vénen d'ara" i ha avisat al PP que té "una oportunitat per sumar-se i fer propostes de millora".