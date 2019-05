Cladera diu que "no hi ha novetats" sobre pactes al Consell però recorda que el PSIB "liderarà les negociacions"

Publicado 29/5/2019 12:34:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha assegurat aquest dimecres que actualment "no hi ha novetats" sobre possibles pactes al Consell de Mallorca, encara que ha recordat que serà el PSIB el que "liderarà les negociacions".

"No hi ha novetats però escoltem el que han dit les urnes, que aposten per una reedició del Pacte", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació.

En aquesta línia, ha explicat que a causa de la victòria del PSIB en els comicis del 26 de maig, són els socialistes els que "han de liderar aquestes negociacions", ja que és "el que han dit les urnes".