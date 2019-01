Cladera lliura el màxim d'avals per convertir-se en la candidata del PSIB al Consell de Mallorca

Publicado 23/1/2019 13:46:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'actual consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern balear, Catalina Cladera, ha lliurat aquest dimecres 96 avals per convertir-se en la candidata del PSIB al Consell de Mallorca en les properes eleccions de maig.

Segons han indicat des de la candidatura, es tracta del nombre màxim possible d'avals. L'entrega d'avals és la penúltima passa formal del procés que estableix el reglament de primàries dels socialistes per designar candidats, com ha indicat el partit en una nota de premsa.

Aquest procés finalitzarà amb el recompte i la revisió dels avals presentats. Cladera va ser l'única a presentar precandidatura per a la llista al Consell de Mallorca. El termini de presentació de candidatures va finalitzar l'11 de gener i aquest dimecres acabava el termini de presentació d'avals.

Atès que només s'ha presentat una precandidatura, si el recompte d'avals és vàlid es proclamarà oficialment la candidatura entre el 24 i el 25 de gener. La Comissió de Garanties es reunirà aquesta tarda per fer la revisió d'avals i proclamació provisional de candidats.

Durant l'acte d'entrega dels avals, Cladera ha agraït la "confiança" de la militància socialista. Des de la candidatura han explicat que en els últims dies s'ha reunit amb "pràcticament totes les agrupacions socialistes de Mallorca" i els ha presentat el seu "projecte de marcat caràcter municipalista amb el qual espera governar des de la proximitat".

L'objectiu és "fer front als perills que amenacen tirar enrere les conquestes socials" de la legislatura, ha manifestat la precandidata.