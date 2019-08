Cladera, al Rei Felipe VI: "Hem estat pioners en moltes polítiques però necessitem un millor sistema de finançament"

Publicado 5/8/2019 15:23:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha destacat, després d'una audiència amb el Rei Felipe VI al Palau de l'Almudaina, que una de les idees que li ha traslladat al monarca ha estat que l'anterior Govern ha estat "pioner" en moltes polítiques però que per seguir avançant "és necessari treballar" per aconseguir un "millor sistema de finançament" per a la Comunitat balear.

En aquest sentit, Cladera ha esmentat que el monarca "entén" que el sistema de finançament és una cosa que no s'ha tractat des de Madrid "des de fa anys" i que "és necessari" que es dugui a terme per aconseguir la sostenibilitat política, econòmica i ambiental que el seu equip vol per Mallorca, i que passa per millorar la mobilitat, l'eficiència energètica i la gestió de residus.

"L'illa es veu molt afectada pel que suposen els costos d'insularitat", ha dit Cladera, que ha afegit que el finançament és un "repte" en el qual s'ha de "seguir treballant". "És una lluita que no podem oblidar", ha conclòs la presidenta del Consell de Mallorca.