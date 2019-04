La coalició Ara diu que treballarà per acabar amb una situació "injusta" com és que Formentera no tingui senador

Publicado 26/4/2019 10:16:28 CET

EIVISSA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat al Senat per Ara Eivissa i Formentera, Josep Antoni Prats, ha declarat que vol ser "l'últim senador" de les Pitiusas ja que, si resulta triat, treballarà per acabar amb una situació "injusta" com és que Formentera no tingui senador propi.

Prats, en l'últim acte de campanya celebrat a Eivissa per la seva formació, ha dit que vol anar a la Càmera a "canviar-la i convertir-la en una autèntica càmera de representació territorial".

El candidat ha lamentat que l'actual senador "no ha fet res en quatre anys", assegurant que ha hagut de remuntar-se a sis anys enrere per destacar un gest en defensa de les Illes.

El candidat número 3 al Congrés per Veus Progressistes, Arnau Mañas, ha declarat, per la seva banda, que no cal "deixar-se portar per la por" aquest diumenge i "practicar el vot útil per a la terra", assegurant ser la "única" força progressista que treballarà per les Illes.

Per la seva banda, el líder d'Esquerra a Mallorca, Mateu Matas, ha assegurat en aquest mateix acte que el PSOE pactarà amb Ciutadans "a la mínima que li surtin els números".

Així mateix, ha lamentat l'"escàs retorn" que reben les Illes malgrat els impostos que paguen a l'Estat. "3.500 milions cada any no tornen i els 21 milions d'euros pel Parador que ha anunciat la ministra de Turisme representen un 0,006 per cent", ha dit.

Finalment ha dit que el diumenge cal treure's "la por i els complexos", assegurant que es juguen tenir un diputat amb Vox, "que amenaça la cultura i el territori amb mesures com suprimir el decret de la posidònia".