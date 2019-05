Col·loquen cautxú a diversos escocells de l'Hort del Rei per evitar la caiguda de vianants

Publicado 14/5/2019 16:53:35 CET

El pressupost de les actuacions ha estat de 4.550 euros

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha començat aquest dimarts a col·locar cautxú a diversos escocells d'arbres en el passeig de l'Hort del Rei, per reduir el risc d'ensopegades i caigudes dels vianants per les arrels dels arbres que sobresurten. En total s'han reparat fins 17 escocells, que s'han emplenat amb cautxú d'un color terra per permetre la seva integració visual amb els arbres i l'entorn.

Segons han informat des del servei de Parcs i Jardins de l'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat, els treballs de col·locació del cautxú només s'han realitzat a escocells específics que provocaven la caiguda de vianants, sobretot en majors, hagut al desnivell i per ocupar una part important de la vorera.

Per tant, les actuacions són excepcionals per a la ubicació en una zona d'alt trànsit per als vianants. Els treballs van començar el dilluns 29 d'abril i està previst que acabin entre aquest dimarts i aquest dimecres, ja que només queda pintar alguns dels escocells. El pressupost per a aquests treballs ha estat de 4.550 euros (IVA inclòs).