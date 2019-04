Com més jove és la persona que consumeix drogues més probabilitats hi ha de ser addicte, segons una tesi de la UIB

Publicado 2/4/2019 17:13:16 CET

La tesi doctoral 'Efectes conductuals induïts per drogues d'abús psicoestimulants en rates a diferents edats durant el desenvolupament: paper de la neurogènesi hipocampal', realitzada pel doctorand de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Rubèn García Cabrerizo recull que com més jove és una persona que consumeix drogues més probabilitats hi ha de ser addicte.

Segons ha informat la UIB en un comunicat, els psicoestimulants, com la cocaïna o els derivats amfetamínics (MDMA, metamfetamina i d-amfetamina), són unes de les drogues més consumides a tot el món, hàbit que es comença en l'adolescència.

L'adolescència és considerada una etapa de canvis, tant de comportament com des del punt de vista molecular, i, per tant, d'especial susceptibilitat als efectes neuroquímics produïts per les drogues d'abús.

En concret, s'ha observat que en l'adolescència augmenten els efectes plaents induïts per les drogues i disminueixen els efectes negatius durant l'abstinència, dues tendències que podrien ser les causes principals que potencien el consum.

El primer objectiu de la tesi doctoral de Rubèn García es va centrar a comparar els efectes neurotòxics diferencials induïts per diverses drogues psicoestimulants administrades en diferents edats durant l'adolescència. Els resultats obtinguts en el primer objectiu van demostrar un efecte neurotòxic diferencial induït per les drogues d'estudi depenent de l'edat d'administració.

D'una banda, es va observar més vulnerabilitat durant l'adolescència primerenca-mitjana després de l'administració de cocaïna en dues regions cerebrals. D'altra banda, es va observar una vulnerabilitat més gran durant l'adolescència tardana després de l'administració dels derivats amfetamínics, i es van mostrar reduccions en la proliferació i supervivència cel·lular en el gir dentat de l'hipocamp.

Finalment, l'últim objectiu va analitzar els possibles efectes beneficiosos d'un tractament antidepressiu no farmacològic, com és el xoc electroconvulsiu, per millorar les conseqüències negatives a llarg termini induïdes després de l'administració de metamfetamina durant el període de vulnerabilitat adolescent.

L'aplicació del xoc electroconvulsiu va ser capaç de millorar les conseqüències negatives a llarg termini induïdes després de l'administració de metamfetamina en l'adolescència. Aquests resultats suggereixen un potencial terapèutic d'aquest tractament antidepressiu que previndrien els efectes neurotòxics induïts per la metamfetamina sobre la neurogènesi hipocampal.