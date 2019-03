El comitè d'empresa de l'EMT-Palma xifra en un 100% el seguiment de la segona jornada d'aturs de conductors

Publicado 27/3/2019 10:54:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comitè d'empresa de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma ha xifrat en un cent per cent el seguiment a l'atur parcial de conductors convocat a les 08.00 hores d'aquest dimecres.

Fonts del comitè han indicat a Europa Press que entre les 08.00 i les 10.00 hores només han operat 44 conductors, el pactat als serveis mínims, però la resta de conductors que podien fer vaga l'han fet.

Es tracta de la segona jornada d'aturs parcials convocada pels conductors, després de la d'aquest dilluns. El primer atur ha estat de 08.00 a 10.00 hores i el segon serà de 18.00 a 20.00 hores. El divendres es repetiran els aturs parcials i si no s'arriba a un acord, l'1 d'abril els conductors faran vaga indefinida de 24 hores.

A les 11.00 hores el comitè d'empresa es reunirà amb el batle de Palma, Antoni Noguera, al que esperen traslladar la seva posició i demanar-li solucions.

BORSA DE TREBALL

La vaga va ser convocada després que el consell d'administració de l'EMT aprovés les bases d'una borsa de treball per cobrir baixes de forma eventual. El comitè d'empresa la va descriure com la convocatòria d'ocupació "més precària" que "hagi existit mai" en aquesta empresa pública i va convocar aturs de dues hores de durada els dies 25, 27 i 29 de març.

El comitè d'empresa va titllar la convocatòria de "poc transparent", va denunciar que no hi hagués examen i va apuntar que beneficiava "clarament a un perfil concret de treballadors, discriminant la resta de candidats".

Des de l'Ajuntament, en canvi, van assegurar que la convocatòria pretén precisament combatre la precarització perquè no volen "que per qüestions de baixes puntuals no previstes la ciutat es quedi sense els conductors suficients per cobrir els serveis previstos", ni que els conductors restants "hagin d'assumir tasques extraordinàries".

El regidor de Mobilitat, Joan Ferrer, va mantenir que la borsa és per cobrir casos de malaltia o permisos reconeguts dels 550 conductors amb els quals explica l'EMT.

El termini de presentació de candidatures a la borsa de treball finalitza el 3 d'abril.