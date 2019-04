Company assegura que el PP és la formació que més candidats desplegarà a nivell municipal el 26

Publicado 23/4/2019 18:15:08 CET

El PP de Balears presentarà a les properes eleccions municipals del 26 de maig un total de 61 candidatures sota les seves sigles, sent el partit que més candidats desplegarà a nivell municipal.

Segons ha informat el partit en un comunicat, el líder 'popular' a Balears, Biel Company, ha assegurat que es presenten "en tots els racons de les Illes".

Per Illes, a Mallorca el PP presentarà llistes en 48 dels 53 municipis en els quals està dividida l'Illa, 49 candidatures comptant la de Palmanyola, entitat menor de Bunyola. Només faltarà a Ariany, Banyalbufar, Deià, Esporles i Vilafranca.

A Menorca i Eivissa, els 'populars' estaran presents en tots els municipis, 13 en total, vuit a Menorca i cinc a Ibiza.

A Formentera, el PP es presenta sota l'agrupació Sa Unió de Formentera i el candidat serà Lorenzo Còrdoba Marí.

Finalment, ha destacat que d'aquestes 61 llistes presentades, 18 estaran encapçalades per dones, la qual cosa equival al 30 per cent del total, i ha assegurat que a dia d'avui "el PP té un 60 per cent més de dones que encapçalen llistes municipals que el PSOE".

Company ha afegit que "és un orgull demostrar que el PP segueix sent el partit més representat i que més candidatures torna a presentar els eleccions locals", al que ha afegit que surten "a guanyar totes elles".

"Al PP apostem pels millors, sense quotes, sense importar-nos si és home o dona, nosaltres valorem a les persones. Com ja vaig dir el passat 8 de març, em sento molt orgullós de les dones que representen al PP per tota la regió", ha conclòs.