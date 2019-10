De la Concha demana a Madrid que la futura PAC "inclogui la condició d'insularitat" de Balears

Publicado 7/10/2019 17:25:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, ha defensat aquest dilluns en la Conferència Sectorial de Pesca, Agricultura i Desenvolupament Rural, a Madrid, la necessitat que la futura Política Agrària Comunitària (PAC) "inclogui la condició d'insularitat" de Balears.

Segons ha informat la Conselleria en una nota de premsa, de la Concha també ha posat de manifest davant els consellers de la resta de comunitats autònomes "la urgència" de facilitar el relleu generacional amb noves mesures.

En la reunió també s'ha abordat la possible imposició d'aranzels sobre productes agroalimentaris per part del govern dels Estats Units. De la Concha s'ha mostrat satisfeta "per la sensació de front comú", si bé ha traslladat "l'actual preocupació i ha demanat mesures per pal·liar l'impacte que aquests suposarien en les exportacions de productes com l'oli, el vi o el formatge de Maó-Menorca".

El ministre ha explicat que el dimarts es reunirà amb els sectors afectats i el dimecres ho farà també amb el comissari europeu d'Agricultura Phil Hogan. Des de la Conselleria s'ha assegurat que "es donarà suport a les mesures que el Govern ha sol·licitat a la Comissió Europea".

Així mateix, els consellers i el ministre han parlat també dels possibles efectes del 'Brexit' sobre la producció agroalimentària i la comercialització dels aliments. A Balears, el sector més afectat seria el de la patata, ja que el 70 per cent de les patates que Espanya exporta al Regne Unit són del nostre territori, essencialment de Sa Pobla.

Finalment, de la Concha ha demanat revisar el Pla de Contingència elaborat pel Ministeri en el mes de març, elaborar "un bon tractat de transitorietat" --que inclogui servei de suport als operadors comercials per facilitar l'accés al mercat--, mantenir la normativa ambiental i d'etiquetatge, i que no hi hagi aranzels entre el Regne Unit i la Unió Europea. L'objectiu, ha dit, és "tenir un bon tractat d'acord comercial".