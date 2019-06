De la Concha diu que Iglesias "fa bé" a reivindicar un govern les mesures del qual no es vegin com a "mera propaganda"

Publicado 26/6/2019 13:28:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem a Balears i diputada en el Parlament, Mae de la Concha, ha considerat aquest dimecres que el líder nacional de la formació morada, Pablo Iglesias, "fa molt bé" a reivindicar "estar dins d'un govern de coalició amb Pedro Sánchez" que asseguri que "les mesures que tant ha publicitat el president no es vegin com a mera propaganda".

En declaracions als mitjans en el Parlament preguntada per la possibilitat que Iglesias no recolzi al candidat del PSOE a la Presidència de l'Estat, Pedro Sánchez, de la Concha ha respost que "potser no és exactament així" i ha recordat que "Sánchez és president, en part, gràcies a Podem".

En aquest sentit, ha apuntat que Sánchez va tornar a l'escena política "amb un discurs de Podem" i ha considerat que aquest ha "rendibilitzat totes les mesures de la formació morada, que tant va costar arrencar-li, i després les ha plantejat com si fossin seves".