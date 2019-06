Condemnen a un home a dos anys de presó per abusar sexualment d'un nen de cinc anys a Mallorca

Publicado 5/6/2019 12:19:35 CET

L'home ha reconegut els fets i ha demanat perdó a la família: "No sé què em va passar"

PALMA DE MALLORCA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dimecres a un home de 57 anys a una pena de dos anys de presó per abusar sexualment d'un nen de cinc anys en un municipi d'Es Raiguer (Mallorca).

Al judici celebrat aquest matí, defensa i Fiscalia han aconseguit un acord pel qual l'home ha reconegut els fets, ha demanat perdó a la família i ha dit estar penedit. L'acusat era un amic de la família i habitualment visitava la seva casa per cuidar del menor.

Contestant a les preguntes de la Fiscalia, l'home ha admès que entre agost i setembre de 2017, al domicili del menor, li va realitzar tocaments a l'àrea genital. Segons la seva versió, estava "jugant amb ell" o "dutxant-lo". "No sé què em va passar", ha afegit. La defensa ha renunciat a l'interrogatori.

Després de fer sortir a l'acusat de la sala, ha comparegut la mare del menor, que s'ha mostrat conforme amb l'acord si bé ha manifestat que les disculpes de l'acusat no li valen "de res".

La Fiscalia ha demanat apreciar com a atenuants la confessió i el perdó com a reparació del dany. Així, l'home ha estat condemnat a dos anys de presó -anteriorment se li demanaven sis- com a autor d'un abús sexual a menor de 16 anys. La pena ha estat suspesa per termini de tres anys sempre que l'home no torni a delinquir i pagui la responsabilitat civil -una indemnització de 2.000 euros pels danys morals-.

A més, se li imposa una mesura d'allunyament respecte al menor per deu anys, i una mesura de llibertat vigilada per vuit anys. També quedarà inhabilitat per deu anys per a qualsevol professió o activitat que comporti contacte amb menors.

Les parts han renunciat a recórrer la sentència pel que ha estat declarada ferma.