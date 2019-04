Condemnen a un home a tres anys i cinc mesos de presó per robar a una casa i agredir a una víctima

Publicado 1/4/2019 11:30:23 CET

Es tracta de la 14a condemna d'aquest home, amb múltiples antecedents per robatoris i violència domèstica

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dilluns a un home a tres anys i cinc mesos de presó per robar en un habitatge i agredir a una víctima, a qui li va trencar les dents.

Es tracta de la catorzena condemna que acumula aquest home, amb múltiples antecedents per robatoris -varis d'ells amb violència i intimidació- i violència domèstica. Actualment es troba empresonat complint una condemna anterior.

La Fiscalia, l'advocat de la víctima i el lletrat de la defensa han aconseguit aquest dilluns un acord de conformitat que ha evitat la celebració del judici. L'acusat s'ha confessat culpable dels fets i ha acceptat la pena de presó.

També haurà d'indemnitzar a la víctima amb 8.600 euros per les lesions. Haurà d'abonar aquesta quantitat en deu dies o proposar un pla de pagament.

Els fets es remunten a agost del 2016, quan l'acusat va accedir a l'habitatge de la víctima després de saltar una tanca metàl·lica i es va fer amb una bicicleta, unes ulleres de sol i una tauleta ('tablet').

Quan l'acusat es disposava a sortir del domicili es va trobar amb la víctima, qui va intentar recuperar els objectes robats. En aquest moment es va iniciar un forcejament en el qual, l'acusat va copejar a la víctima reiteradament en la cara amb cops de puny i puntades per, posteriorment, fugir del lloc sense els objectes. La víctima va sofrir fractura d'ossos del crani i de la cara i va perdre dues dents.

Per això, l'home ha estat condemnat 'in voce' per un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa i un delicte de lesions. La sentència s'ha declarat ferma.