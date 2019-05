Condemnen a sis anys de presó a un home que va agredir sexualment a la seva dona a Palma

Publicado 10/5/2019 17:47:56 CET

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a un home a sis anys i nou mesos de presó per agredir sexualment a la seva dona i saltar-se una ordre d'allunyament. Inicialment, la Fiscalia li demanava 16 anys perquè també considerava que l'havia retingut il·legalment, li imputava un delicte de lesions i un altre de furt.

Els fets van ocórrer a l'octubre de 2017. A l'acusat, A.D.B., se li havia imposat una prohibició d'acostament a la seva parella en el marc d'unes diligències relacionades amb un delicte de maltractaments.

La va saltar i va quedar amb ella. Després d'això, es van anar a un establiment vacacional als afores de Palma. Aquí, la va agredir sexualment.

En el seu relat, el processament --defensat per l'advocat Carlos Portalo-- va negar haver estat aquí però, tal com va explicar la víctima, que va tractar de "rebaixar la importància del succeït tot el possible", segons recull la sentència, sí que van estar aquí.

Tal com resa l'escrit condemnatori, la víctima va assenyalar que a l'entorn de "la violenta agressió que va sofrir aquesta nit es va negar a mantenir relacions sexuals". I que, en aquest context de retrets, cops i insults, A.D.B. la va comminar a mantenir relacions completes advertint-li que era la seva "dona" i que estava "obligada" a això. En aquesta situació, "la dona es va resignar al desig de l'acusat", expliquen.

Durant la seva declaració, la dona va assegurar que havia exagerat "bastant" quan va denunciar els fets davant la Policia i també va dir que li estimava i que continua "estimant-li". "Ara no crec que fos just que li condemnin a 10 anys, ens volíem, no sé... amor i droga i coses", va dir.

Cal destacar que inicialment a l'home se l'acusava d'haver-la sotmès a maltractaments, agredir-la sexualment, detenir-la il·legalment i robar-li el mòbil. En la seva sentència, la Sala explica que no existeix cap prova que es produís una detenció il·legal i tampoc aprecia el delicte de furt del mòbil, perquè tots dos van explicar que ella li ho havia regalat i no es va apropiar de cap altre objecte.

Respecte a les lesions que se li imputaven inicialment, la Sala estima que no es pot apreciar un delicte de lesions per violència de gènere ja que els cops propinats per l'acusat a la víctima van ser "el mitjà utilitzat per a ocasionar un fort temor en aquesta i vèncer la seva resistència a mantenir relacions sexuals completes". Per això, argumenten, les lesions s'inclouen "en el delicte contra la llibertat sexual i no poden ser penades doblement".

A més de la pena de presó, a l'ara condemnat se li imposa la prohibició d'aproximació a una distància menor de 500 metres de la perjudicada durant deu anys i prohibició de comunicació pel mateix temps. També se li condemna al pagament de les dues sisenes parts de les costes, incloses les causades a l'acusació particular.