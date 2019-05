El Congrés comptarà amb la major representació de la comunitat gitana en la seva història amb quatre diputats

Publicado 29/4/2019 16:15:27 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congrés dels Diputats comptarà amb quatre representants d'ètnia gitana, la major representació d'aquesta comunitat en la seva història. A més, els resultats obtinguts aquest diumenge han permès, també, la representació en les Corts de persones amb orígens estrangers.

Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes del PSOE, Juan José Cortés del PP, Sara Giménez de Ciudadanos i Ismael Cortès d'En Comú són els quatre representants gitanos amb els quals comptarà la nova legislatura del Congrés. Succeiran, així, a l'única diputada gitana que hi havia fins ara, la 'popular' Silvia Heredia, que no es presentava a la reelecció en aquests últims comicis generals.

Tant Carrillo de los Reyes com Giménez són conegudes pel seu activisme en pro del reconeixement del poble gitano. La socialista, a més d'antropòloga, és presidenta de la Federació Andalusa de Dones Gitanes (Fakali) i vicepresidenta del Consell Estatal del Poble Gitano; mentre que la 'taronja', advocada, és responsable del Departament d'Igualtat i Lluita contra la Discriminació de la Fundació Secretariat Gitano, una de les organitzacions socials més importants d'Espanya per aquesta causa.

El representant del PP, per la seva banda, és el més mediàtic dels quatre diputats gitanos per l'assassinat de la seva filla de cinc anys Mari Luz, a Huelva el 2008. Actualment, es troba immers en la lluita contra la derogació de la presó permanent revisable que els 'populars' van engegar durant el seu Govern.

Ismael Cortés, el diputat d'En Comú triat per la província de Tarragona, és d'origen granadí i posseeix el títol de doctor en Estudis Internacionals de Pau i Conflicte. Ha treballat en l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau de Balears i també a la Universitat Carlos III de Madrid, segons el seu currículum.

UN SENEGALÈS QUE VA ARRIBAR A CANÀRIES EL 1992

La diversitat també està representada al nou Congrés amb la presència de tres diputats d'origen estranger. Així, Luc Andre Diouf Rioh, serà representant del PSOE en la Càmera per la província de Las Palmas, on va arribar eL 1992 des del Senegal. En la biografia que es mostra a la web dels socialistes, es destaca la seva tasca com a intèrpret en comissaries i jutjats de les illes de Canàries, de forma voluntària amb els col·lectius i associacions d'immigrants, i el seu treball com a mediador intercultural i tècnic en immigració.

També serà diputat, en aquest cas per Vox, Ignacio Garriga, un barceloní d'origen guineà. Es tracta de la basa usada per la formació de Santiago Abascal per tractar de combatre les acusacions de racisme que ha rebut durant la campanya electoral. Garriga és odontòleg i professor a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), a més és director mèdic d'un centre dental.

La primera persona de raça negra que va ocupar un escó al Congrés va ser Rita Bosaho, de Podem, que va entrar al desembre de 2015 i que aquest any no ha revalidat la seva acta.

Finalment, María Carvalho Dantas, representant d'Esquerra Republicana (ERC), es convertirà en la primera dona d'origen brasiler que entra al Congrés. La nova diputada viu a Barcelona des de 1994, on va cursar una especialització en dret ambiental. Segons explica ella mateixa a les seves xarxes socials, s'ha dedicat en les últimes dècades a treballar pels moviments socials catalans.