El Congrés guarda un minut de silenci per l'exdiputat del PP balear Rogelio Araújo, mort després d'una malaltia

Publicado 27/8/2019 13:15:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ag. (EUROPA PRESS) -

La Diputació Permanent del Congrés ha guardat aquest dimarts un minut de silenci en memòria de l'exdiputat del PP balear Rogelio Araújo Gil, mort com a conseqüència d'una malaltia, i pel comandant Francisco Marín, mort en l'accident d'un caça C-101 a La Màniga del Mar Menor.

Abans de començar els debats en la Diputació Permanent, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha volgut que els diputats guardessin un minut de silenci com a "sentit record" de la Càmera per als morts, els seus amics i els seus familiars.

Rogelio Araújo ha mort com a conseqüència d'una greu malaltia. Encara que nascut a Cadis, sempre va estar molt vinculat a la vida política balear. Va ser regidor de Cultura a Palma després de les eleccions de 2003, i va revalidar l'acta el 2007, però des de l'oposició se'n va anar a la vida privada per tornar com a diputat del Congrés per Balears el 2012. El 2016 va deixar la Càmera i va tornar a la seva activitat de gestor cultural.

Per la seva banda, Francisco Marín Núñez, comandant de l'Exèrcit de l'Aire, va morir aquest dilluns en caure al mar l'avió que pilotava. Era un professional experimentat amb 3.300 hores de vol, que fins a fa un any formava part de la patrulla acrobàtica 'Àguila' i que exercia com a instructor de vol de futurs pilots en l'Acadèmia General de l'Aire de San Javier. Les causes de l'accident estan sense determinar i l'Exèrcit de l'Aire ha obert una investigació per esclarir el succeït.