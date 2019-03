El congrés de música electrònica IMS d'Eivissa abordarà temes com la salut mental o les noves tecnologies

Publicado 12/3/2019 17:59:52 CET

EIVISSA, 12 Març (EUROPA PRESS) -

El congrés sobre la indústria de la música electrònica, International Music Summit (IMS), se celebrarà al maig a Eivissa centrant-se en temes com les noves tecnologies, la paritat de gènere o la salut mental.

L'objectiu de la iniciativa és "aconseguir un canvi positiu i progressar"", segons han destacat els organitzadors i, així, en una de les ponències titulada 'Avicii, Keith Flint...Què hem fet per protegir la nostra salut mental?', s'examinaran els efectes dels problemes de salut mental en el sector, analitzant-se, en un altre taller, "les dificultats per mantenir-se sobri a la indústria".

A més, fins a 20 participants debatran sobre si el món del 'clubbing' està en crisi i analitzaran els problemes als quals s'enfronta la cultura de club, els tancaments de moltes sales i els efectes de les polítiques locals.

Entre altres temes, els assistents també podran acudir a xerrades sobre música electrònica a Europa de l'Est o l'escena musical palestina.

El cofundador de l'IMS, Ben Turner, ha explicat que, un any més, l'IMS estarà dominat per temes de "real importància", assegurant que el seu esforç "no és un altre que el d'intentar canviar la indústria en el seu contingut".