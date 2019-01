El Consell construirà un vial cívic a Alaró amb un pressupost de 450.000 euros

Publicado 25/1/2019 11:09:31 CET

El Consell de Mallorca ha presentat la primera fase del projecte que planteja la creació d'un vial cívic a la carretera d'Alaró (Mi-2022), des de la sortida d'Alaró en el quilòmetre (km) 3,7 fins a l'avinguda de la Constitució en el km 4,2, que arriba fins a l'encreuament d'Orient, i que comptarà amb un pressupost de prop de 450.000 euros.

En un comunicat emès pel departament de Territori i Infraestructures de la institució insular, s'ha informat que la intenció del projecte és que es converteixi en l'eix de comunicació entre Alaró i l'estació ferroviària de Consell.

Segons s'ha detallat, l'obra consisteix en la construcció d'un passeig d'un total de 510 metres, amb uns 2,5 metres d'amplària pavimentat, al marge esquerre de la carretera d'Alaró i implica la aclimatació de la cuneta actual, un sistema nou de drenatge, arbrat i enllumenat públic.

La consellera d'aquest departament, Mercedes Garrido, ha declarat que s'està davant un projecte que té "una demanda molt concreta", que és, a la seva semblar, "pacificar el trànsit en una zona d'alta perillositat".

Garrido ha afegit, en aquest sentit, que la finalitat és "frenar els cotxes i convertir la carretera en una via urbana on conviuran els vianants i els vehicles".

El director general de Mobilitat del Govern, Jaume Mateu, ha explicat, per la seva banda, que l'aprovació recent de la Llei de camins en el Parlament "reconeix la figura dels camins ferroviaris i, explícitament, inclou el camí ferroviari Consell-Alaró".

Mateu ha indicat, així mateix, que aquesta cobertura legal és "la que permet ara iniciar el procés per recuperar el camí" i, en aquest sentit, la primera fase és la identificació de la traça de l'antiga via, "per després definir el projecte de camí ferroviari Consell-Alaró a executar".

A més, Mateu ha assegurat que el projecte s'ha de concretar

des de la coordinació administrativa entre el Govern i el Consell de Mallorca, per la seva competència en l'àmbit de carreteres, i des de la participació.

Segons s'ha apuntat des del Consell, s'espera que la primera fase de la creació surti a licitació el mes de febrer i que s'executi durant el maig.

A la reunió de presentació del dijous, a part de Garrido i Mateu també han assistit els veïnats, les autoritats del municipi i l'alcalde d'Alaró, Guillem Balboa.

Pel que fa a fases futures del projecte, es plantegen opcions diverses per construir una rotonda a l'altura de l'encreuament d'Orient i aquesta serà la II fase de l'obra, que encara es troba en una etapa d'estudi, "per situar-la en el millor emplaçament possible".

Més concretament, d'una banda, la rotonda pretén reduir el trànsit de vehicles per convertir l'àrea en una zona de tractament urbà, i per l'altre, proporcionar seguretat al desviament d'Orient que, en aquests moments, "és perillós".