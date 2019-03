El Consell de Govern de la setmana vinent s'avançarà un dia en suport a la vaga del 8M

Publicado 28/2/2019 12:50:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha acordat avançar al dijous el Consell de Govern de la setmana vinent per recolzar la vaga feminista convocada per al divendres, 8 de març, si bé els membres de l'Executiu no faran vaga com a tal.

Així ho ha indicat la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l'Executiu. "El Govern seguirà treballant, però sense agenda pública per fer patent aquest suport, igual que l'any passat", ha explicat.