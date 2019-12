El Consell Lgtbi de Balears modifica el seu reglament per facilitar l'entrada de noves entitats

Publicado 11/12/2019 18:19:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de Balears (Consell Lgtbi) ha informat aquest dimecres de la modificació del seu reglament per facilitar l'entrada de noves entitats.

En concret, s'ha acordat modificar el decret 9/2017, de regulació d'aquest consell per obrir la possibilitat al fet que noves entitats es puguin adherir al mateix.

Actualment, formen part del consell Ben Amics, Transitam i Sa Clau de s'Armari, les tres entitats en actiu que estaven constituïdes jurídicament al moment que es va aprovar el decret que regula el funcionament del consell.

Tal com han explicat, durant aquest temps, han sorgit noves associacions, i s'ha considerat oportú modificar la normativa per acollir la màxima representació possible d'organismes que defensen i visibilizar a les persones Lgtbi.

En la sessió plenària s'ha donat la benvinguda a les noves persones que formen part del consell (d'un total de 72, hi ha 38 representants de nova incorporació) i s'ha presentat l'informe executiu dels acords operatius als quals s'ha arribat en les comissions de treball.

D'aquests acords, han resultat iniciatives com la 'Guia de recomanacions per al bon tracte de les persones Lgtbi en l'entorn laboral', la participació activa en la redacció de l'esborrany del Pla de coeducació de Balears 2019-2022, i també a la redacció del Protocol integral d'atenció sanitària de persones trans a Balears.

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha estat qui ha presidit la sisena sessió del ple del Consell Lgtbi de Balears en la qual s'han presentat aquests acords.

A la reunió, que s'ha celebrat a l'Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP), han assistit entitats socials, partits amb representació parlamentària, representants dels consells insulars i associacions implicades en la defensa i visibilització de les persones Lgtbi.

El Consell de Lgtbi de Balears té com finalitat servir d'instrument per a la cooperació entre l'Administració i el teixit de la societat civil que treballa a favor dels drets i de la no-discriminació de les persones Lgtbi.