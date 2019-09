El Consell de Mallorca adjudica més de 200.000 euros en subvencions a projectes de recuperació arqueològica

Publicado 20/8/2019 13:21:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca ha concedit subvencions a 20 entitats i institucions per recuperar espais arqueològics i paleontològics de l'illa per valor de 230.000 euros.

Segons ha informat aquest dimarts el Consell en una nota, l'objectiu d'aquesta línia d'ajudes és afavorir la conservació i divulgació del patrimoni arqueològic de Mallorca.

Les ajudes es divideixen en tres línies, una per a particulars, dotada amb 12.000 euros; una per a ajuntaments, que té 217.000 euros de pressupost, i una tercera per a centres d'investigació, a la qual es destinen 925 euros.

Segons han indicat, dels 20 projectes que s'han presentat a la convocatòria de subvencions i que compleixen els requisits necessaris previstos a les bases, 17 corresponen a ajuntaments, dos a particulars i un a un centre d'investigació.

Entre els projectes que rebran finançament hi ha intervencions en jaciments, tasques de conservació d'un derelicte, adequació dels entorns de diferents jaciments per afavorir les visites i instal·lació de senyalització en jaciments, entre altres.