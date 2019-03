El Consell de Mallorca i la DGT arrenquen una campanya per controlar el soroll de motocicletes a la Serra de Tramuntana

Publicado 4/3/2019 18:29:05 CET

S'han practicat desenes d'inspeccions d'emissió de contaminants i soroll, moltes d'elles desfavorables

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca i la Direcció General de Trànsit (DGT) han posat en marxa una campanya per controlar les emissions de soroll de motocicletes que circulin per la Serra de Tramuntana.

Segons ha informat la Direcció Insular de Seguretat Viària en una nota de premsa, durant diversos caps de setmana s'han dut a terme quatre actuacions a l'encreuament de Fornalutx (Dt.-10), una de les carreteres més transitades pels amants del motociclisme.

La primera es va realitzar dissabte passat 16 de febrer i es van detenir un total de 77 motocicletes. Es van realitzar 29 inspeccions d'emissió de contaminants, de les quals 27 van ser desfavorables; i tres proves de soroll, de les quals una va ser desfavorable. A més, es van posar quatre denúncies per tenir la ITV caducada i dues per conduir sota els efectes de les drogues, així com 16 denúncies per altres motius.

La segona campanya de control es va dur a terme el diumenge 17 de febrer i es van detenir un total de 89 motocicletes. Es van realitzar 19 inspeccions d'emissió de contaminants, de les quals 13 van ser desfavorables; i set proves de soroll, de les quals sis van ser favorables. Es van interposar 12 denúncies per tenir la ITV caducada, una per no disposar de segur i vuit per altres motius.

La tercera actuació va ser el dissabte 23 de febrer, amb 26 inspeccions d'emissió de contaminants, 12 d'elles desfavorables; i 14 proves de soroll, totes favorables.

L'última actuació, va anar el diumenge 24 de febrer, jornada en la qual es van practicar deu inspeccions d'emissió de contaminants, nou d'elles desfavorables, i una prova de soroll que va ser favorable. Durant el cap de setmana del 23 i 24 de febrer es van detenir un total de 101 motocicletes. Es van posar quatre denúncies per tenir la ITV caducada, una per conduir sota els efectes de l'alcohol, dos per conduir sota els efectes de les drogues i 11 per altres motius.

La campanya continuarà durant els mesos de març i abril. A més, el Consell ha recordat que el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial ha dut a terme diferents reunions amb la Delegació del Govern arran de diferents queixes dels veïns i alcaldes dels municipis de la Serra afectats pel soroll.