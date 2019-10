El Consell de Mallorca entra a formar part de l'accionariat de Tragsa

Publicado 22/10/2019 18:09:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori del Consell de Mallorca, Maria Antònia Garcías, i el president del Fons Espanyol de Garantia Agrària, Miguel Ángel Riesgo, han signat aquest dimarts a Madrid el conveni per formalitzar l'entrada de la institució insular en l'accionariat del Grup Tragsa.

Segons informat el Consell de Mallorca en una nota de premsa, "es tracta d'un pas importantíssim en l'eficàcia en la prestació de serveis pel Consell, sobretot en qüestions de caràcter urgent i prioritari, ja que aquesta societat pública passa a ser un instrument al servei de la institució".

En aquest sentit, que Tragsa i Tragsatec siguin un mitjà propi de la institució insular implica que pot fer-li encàrrecs per a l'execució d'obres o prestació de serveis en les seves diferents línies d'actuació, com a paisatgisme, construcció, rehabilitació i manteniment d'edificis; obres d'urbanisme i adequació d'espais; i, especialment, actuacions en situacions d'emergència o catàstrofe.

D'aquesta forma, el Consell s'assegura que els projectes no quedaran sense execució i es podran simplificar els tràmits administratius per la contracta, agilitant actuacions sobre necessitats urgents com la rehabilitació d'infraestructures danyades per un temporal, sense necessitat que l'Estat determini la situació d'emergència o la contractació de projectes d'obres en les quals és complicat trobar executors.

Tragsa i Tragsatec són societats mercantils finançades amb fons totalment públics que tenen per objectiu posar a la disposició de les administracions públiques solucions eficients en molt tipus d'àmbits, com a actuacions en situacions d'emergències, o gestió de recursos i processos de l'activitat administrativa, entre altres.