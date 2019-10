El Consell de Mallorca subvenciona amb 506.800 euros 45 actuacions amb repercussió per al producte local

Publicado 12/10/2019 14:56:41 CET

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca ha subvencionat amb 506.800 euros un total de 45 actuacions, realitzades entre juliol de 2018 i juny de 2019, que "promouen el comerç i el producte local i tenen repercussió mediàtica elevada".

Segons ha informat aquest dissabte en un comunicat la institució insular, entre les accions seleccionades es troben fires, activitats culturals i gastronòmiques, i iniciatives d'emprenedoria o de dinamització empresarial.

En concret, s'han destinat 49.398,12 euros a activitats culturals, gastronòmiques, esportives o lúdiques organitzades per entitats privades, com per exemple Half Marathon Magaluf, Winterchess, escacs i turisme, o la Nit del Vi, organitzada per l'associació Petits Cellers de les Illes Balears.

La majoria d'aquestes actuacions han tingut lloc entre els mesos d'hivern i primavera a causa que "es demanava que aquestes actuacions tinguessin una gran repercussió i interès turístic, alhora que contribuïssin a la desestacionalització turística".

D'altra banda, 30 ajuntaments de Mallorca han rebut una subvenció que ascendeix a 401.220,50 euros "per cobrir les despeses de la celebració de fires comercials que promocionen el comerç i els productes locals". L'import de la subvenció ha superat els 30.000 euros en els casos de Biniarrels, a Mancor, i Costitx en flor.

Així mateix s'han concedit 26.182,05 euros als ajuntaments d'Inca, Bunyola i Sant Llorenç des Cardassar "per subvencionar activitats de foment de l'emprenedoria i la cooperació empresarial".

En aquest sentit, també quatre associacions empresarials "que han dut a terme iniciatives de dinamització empresarial i de promoció del petit i mig comerç local" han rebut 30.000 euros.