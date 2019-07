El Consell prepara l'esborrany d'un Pla Estratègic de Promoció Turística de Mallorca que preveu tenir llest per 2020

Publicado 24/7/2019 16:28:15 CET

La institució insular promocionarà la marca Mallorca "dins de l'entorn de Balears" en les fires turístiques

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de turisme, Andreu Serra, ha afirmat aquest dimecres que el Consell de Mallorca està treballant en l'esborrany d'un Pla Estratègic de Promoció Turística de l'Illa, que s'engegarà el gener de 2020.

En declaracions als mitjans, després d'una primera reunió amb el seu homòleg en el Govern, Serra ha assegurat que en l'actualitat es "està treballant a establir els eixos fonamentals i al llarg dels propers mesos s'anirà redactant el document que s'engegarà a principi de l'any 2020".

En aquest sentit, des del Consell han ressaltat que explicaran també amb la col·laboració de la "iniciativa privada i de la resta d'administracions vinculades, perquè el resultat final sigui consensuat i doni resposta a les necessitats del sector".

"Nosaltres hem de ser la gran agència de publicitat pública de la marca Mallorca, i per fer-ho possible necessitem tenir totes les aliances possibles perquè sigui el més efectiu", ha considerat Serra.

Per la seva banda, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha volgut destacar que "treballaran de forma conjunta i coordinada per maximitzar l'eficiència de l'estratègia de la promoció turística per a Mallorca".

"Hem de projectar la imatge de Mallorca amb la major efectivitat possible i promocionar la marca Mallorca de manera conjunta amb tot el sector", ha afirmat Serra en referència a la resta d'administracions i iniciativa privada. Per la seva banda, Negueruela ha assegurat que des del Govern "acompanyaran i sumaran esforços".

Pel que fa a si Mallorca tindrà estand propi en les fires turístiques, el conseller insular ha dit que treballaran "dins de l'entorn de Balears". En aquest sentit, han confirmat la presència en la propera edició de la World Travel Market, la ITB de Berlín i Fitur a Madrid.