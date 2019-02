El Consell regularà els serveis que presta a la biblioteca d'Algaida amb la renovació del conveni municipal

Publicado 20/2/2019 11:02:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha renovat el conveni de biblioteques amb l'Ajuntament d'Algaida per regular els serveis que presta a les biblioteques municipals i, així mateix, poder actualitzar els serveis i les dotacions d'aquestes infraestructures culturals. També ha iniciat altres renovacions en altres deu municipis.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, una de les mesures principals que inclou és el compromís que assumeixen els ajuntaments d'elaborar un pla director de la biblioteca pública en un termini de dos anys.

Aquest document ha d'incloure les estratègies de millora del servei i també les estratègies de gestió, com, per exemple, el tipus de serveis que s'oferiran, la política de col·lecció, la gestió econòmica i la coordinació amb la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, entre d'altres.

El document també ha estat aprovat en sessió plenària amb els ajuntaments de Costitx, Banyalbufar, Campanet, Esporles, Lloseta, Santa Eugènia, Son Servera, Sóller, Montuïri i Selva.

L'ajuntament es compromet a crear els llocs de treball necessaris per a l'atenció de la biblioteca, així com complir el mínim d'hores setmanals d'obertura que estableixen els paràmetres bàsics de biblioteca pública.

Per la seva banda, el Consell, a través del Centre Coordinador de Biblioteques de Mallorca, també renova una sèrie de compromisos, com per exemple, el d'adquirir fons per a les biblioteques, coordinar el préstec interbibliotecari i mantenir el catàleg col·lectiu del sistema insular de biblioteques.