El Consell reuneix 100 persones en una jornada sobre sostenibilitat i eficiència energètica en edificis públics

El Consell de Mallorca ha reunit unes 100 persones aquest dimarts en el saló d'actes del Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca (Tirme) en una jornada sobre sostenibilitat i eficiència energètica en edifici públics, que s'ha dut a terme des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores.

En un comunicat emès per la Departament de Modernització i Funció Pública de la institució insular, s'ha informat que, al llarg de la jornada, s'han explicat diferents canvis normatius que fomenten l''autoconsum' i l'eficiència energètica.

En termes més concrets, la conferència inaugural ha anat a càrrec del director d'Energia i Operacions de Feníe Energia, Antonio Colino, que ha explicat "Com estalviar en un mercat boig" i, així mateix, s'han exposat altres experiències en energies renovables a sectors estratègics, com, per exemple, les instal·lacions d''autoconsum' elèctric i la nova reglamentació, per part del cap de servei del Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica del Govern, Bartomeu Comas.

Així mateix, també han explicat les seves pràctiques energètiques el gerent d'Inti Energia, Jordi Quer, qui ha parlat de la gestió d'energies renovables i eficiència a les piscines de Son Hugo, i el representant de Daikin, José García, amb les aplicacions basades en energies renovables VRV i Hidrobox per ACS.

En relació als equipaments públics de Mallorca, el director de l'Estudi Ramon Folch, Ivan Capdevila, ha explicat el monitoratge dels consums energètics en edificis públics en una ponència titulada 'De la intel·ligència humana a la intel·ligència emocional'.

Un dels exemples destacats ha estat l'IES Santa Maria i, a més, l'Ajuntament de Calvià ha explicat la seva experiència quant a eficiència energètica en l'enllumenat públic.