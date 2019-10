El Consell signa el conveni d'ajudes municipals amb els ajuntaments afectats per les inundacions del Llevant

Publicado 14/10/2019 14:46:59 CET

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, amb els cinc alcaldes dels municipis afectats per les inundacions de Sant Llorenç - EUROPA PRESS

Les ajudes de la institució insular ascendeixen a un total de 3,2 milions d'euros entre els cinc municipis

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha signat aquest dilluns el conveni d'ajudes municipals amb els cinc ajuntaments --Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Cervera-- afectats per la inundacions del Llevant del passat any que ascendeixen a un total de 3,2 milions d'euros en concepte d'obres públiques i que començaran a cobrar-se a partir de 15 dies.

Així ho ha informat la presidenta de la institució insular, Catalina Cladera, en declaracions als mitjans i ha volgut reconèixer el "gran treball" fet en els municipis per "restablir la normalitat" després de la 'torrentada'. "Hem estat al seu costat i ho seguirem estant perquè encara queden millores, però avui culminem l'aportació de la primera fase del Consell", ha afegit Cladera.

Per la seva banda, el conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha concretat que el concepte de les ajudes serveix per recuperar "instal·lacions públiques de tot tipus", "des d'esportives fins a obres de camins, carrers o ponts". L'objectiu, segons ha dit, és "enfortir la visió municipalista" del Consell perquè els Ajuntaments puguin "fer front a despeses imprevistes".

Pel que fa a les xifres exactes, l'ajuntament d'Artà rebrà 231.905,05 euros; el de Capdepera, 120.985, 80; el de Manacor, 68.437,15; el de Sant Llorenç des Cardassar, 2.760.470,98; i el de Son Servera; 110.724, 57, resultant un total de 3,2 milions d'euros.

Cal recordar que el Consell només sufraga el 25 per cent del total de les despeses en obres municipals, ja que el Govern aporta un altre 25 per cent i el Govern central el 50 per cent restant.

Finalment, la presidenta ha explicat que "ara comença la part de mirar cap al futur" amb tots els ajuntaments "per ajudar-los en el que necessitin" i, especialment, amb el de Sant Llorenç "amb els ponts que han de fer-se".