El Consell se suma "al compromís de la cultura" amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides

Publicado 11/4/2019 13:59:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca s'ha sumat en la sessió plenària d'aquest dijous a la declaració 'El compromís de la cultura amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)'.

La declaració institucional, que ha estat llegida pel vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, reconeix que el món de la cultura i els seus agents tenen "un paper vital" a l'hora d'aconseguir els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que es va marcar l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2015 i que conformen la coneguda Agenda 2030.

El text reconeix "el poder transformador" de les expressions culturals i la seva capacitat per "transmetre idees, modificar comportaments i millorar la qualitat de vida de les persones".

Per tant, ha assegurat Miralles, "la cultura pot contribuir de manera decisiva a aconseguir un món basat en l'equitat, la inclusió i la sostenibilitat dels recursos".

Entre els compromisos adoptats pel Consell de Mallorca està el de promoure l'adopció dels ODS com a marc d'acció per a les institucions i agents culturals, així com contribuir al fet que els centres i/o espais culturals, programes i accions siguin mediambientalment sostenibles i socialment inclusius.

El Consell de Mallorca es compromet a més a donar suport a les aliances i sinergies entre sectors i agents que promoguin, potenciïn i multipliquin la difusió i consecució dels objectius de desenvolupament sostenible, així com a emprendre accions i programes que contribueixin a fomentar la cultura de la sostenibilitat en la cultura.