Armengol destapa el quadre de José Ramón Bauzá al Consolat de Mar

Actualizado 11/3/2019 18:56:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destapat aquest dilluns el quadre de José Ramón Bauzá, que romandrà a les parets de la capella de l'edifici del Consolat de la Mar.

A l'acte, José Ramón Bauzá ha agraït al PP "per fer possible que ell fora president" i a Armengol, "per donar-li l'oportunitat" de tenir el seu quadre a la sala del Consolat. L'expresident ha fet el seu discurs en català i castellà.

Per part seva, Armengol ha expressat que aquest dilluns "és un exemple de normalitat democràtica" i ha agraït a tots els assistents la seva presència.

L'artista Marta Blasco, la primera dona a la qual li han encarreguen un retrat oficial d'aquestes característiques, ha comentat que ha estat dos mesos i mig treballant i s'ha basat en l'estil Holbein, un retratista del s.XVI.

A l'acte han acudit varies personalitats polítiques com el diputat del PP Miquel Vidal, el jurista i historiador Román Piña, el exconsul dels Estats Units, Tummy Bestard i l'últim fitxatge de Vox, Esperanza Català.