El Consorci 'Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial' convoca el segon certamen de fotografia

El Consorci 'Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial' ha convocat aquest dilluns el segon certamen de fotografia de la Serra, organitzat amb la col·laboració de l'Associació de Fotògrafs de Naturalesa de Balears (Afonib) i dirigit tant a fotògrafs professionals com a afeccionats.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, des d'aquest dilluns fins el 28 de gener, les persones que vulguin participar poden penjar a la plataforma de participació digital les fotografies, segons les tres categories establertes.

La primera, sota el títol 'Pobles i possessions de la Serra', és per a les imatges que captin des de la vista general a reveure de detall pobles, carrers, cases o possessions, així com elements de cadascun d'aquests llocs.

La segona categoria, titulada 'El camp de la Serra', és per a les imatges de terres d'olivera, horts o vinyes, mentre que la tercera modalitat de participació és per a les imatges que mostrin els elements etnològics de la Serra, com són els forns de calç, fonts, torres i altres construccions i obres que han creat el paisatge de la Serra.

Una vegada finalitzat el termini de participació, un jurat format per especialistes en fotografia i del patrimoni de la Serra valorarà les obres i atorgarà els premis per a cada categoria.

Cadascuna està dotada amb un premi de 800 euros i dos esments de 400 i 200 euros, respectivament. Aquests premis es lliuraran a la inauguració de l'exposició de les instantànies premiades a Raixa, la seu del Consorci 'Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial'.