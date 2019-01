Constituïda la Comissió per la Igualtat, que reafirma el compromís institucional amb les polítiques de gènere

Publicado 10/1/2019 18:21:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Comissió per la Igualtat de Gènere s'ha reunit aquest dijous per primera vegada i ha acordat una declaració institucional per "afermar" el compromís de les institucions autonòmiques amb les polítiques d'igualtat. A més, ha anunciat un increment del pressupost de l'Institut Balear de la Dóna (IBdona) en un 109 per cent.

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha declarat que "les polítiques d'igualtat són "més necessàries que mai per seguir lluitant contra la xacra de la violència masclista i en contra d'aquelles veus que posin en dubte que existeixi una violència estructural contra les dones".

A més, a la primera reunió de Comissió s'ha informat sobre l'augment de pressupost per l'IBDona en un 109 per cent i dels projectes que el Govern va a reforçar, com el programa de la Conselleria de Treball que "garanteix un any de treball a dones víctimes de violència masclista" o l'engegada d'una línia d'ajudes pel lloguer d'un habitatge.

D'altra banda, la directora de l'IBDona, Rosa Cursach, ha anunciat la creació de la comissió interinstitucional, encarregada de "revisar i millorar el protocol d'intervenció amb les víctimes", així com de la creació de la comissió interdepartamental, dependent del Govern i encarregada de "treballar la transversalitat de les polítiques d'igualtat", ha apuntat.

En la mateixa línia, Cursach ha recordat que les polítiques d'igualtat "responen a una demanda social" i que la Llei d'Igualtat "es va aprovar amb un ampli consens i amb la participació de tots els grups amb representació en el Parlament".