La construcció del nou CEIP de Caimari començarà en l'últim trimestre de 2019 i costarà 2,8 milions

La conselleria d'Educació i Universitat preveu que la construcció del nou CEIP de Caimari comenci en l'últim trimestre de 2019 i ha explicat que la inversió prevista és de 2.818.970 euros per construir en el solar de Ses Deveres un centre d'una línia completa amb capacitat per 225 alumnes, amb 3 aules d'infantil i 6 de primària.

Així ho ha informat la cartera dirigida per Martí March en un comunicat en el qual ha detallat que el projecte del nou centre s'ha presentat aquest dimarts a la comunitat educativa de Caimari en un acte al que han assistit el conseller d'Educació, Martí March, l'alcalde de Caimari, Antoni Frontera, i els respresentantes de l'Ibisec, de l'Amipa i del professorat del CEIP Ses Roques de Caimari.

Així mateix, March ha destacat la importància de la col·laboració institucional i ha recordat "l'especial dificultat per aconseguir un solar adequat a la normativa per a l'edificació de l'escola".

En aquest sentit, la Conselleria ha ressaltat que la "falta de plantejament urbanístic en el municipi dificultava la disposició de terrenys" per al nou centre. Així, ha explicat que la "única" parcel·la municipal en sòl rústic és la de Ses Deveres, amb una superfície útil de 5.250 metres quadrats.

No obstant això, Educació ha apuntat que el Pla Territorial de Mallorca impedia que els terrenys obtinguessin la declaració d'interès general, ja que aquesta norma limita la possibilitat de situar usos docents en sòl rústic. Per això, el consell de Govern va aprovar al gener la declaració de l'escola pública de Caimari com a "inversió d'interès autonòmic".

A més, la Conselleria ha destacat que el nou CEIP de Caimari va ser "la primera escola" de Balears a acollir-se al Decret llei de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de les Balears.

En aquest sentit, han ressaltat que l'escola és "un projecte prioritari" del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 de la Conselleria per la "necessitat urgent" ja que l'edifici del CEIP Ses Roques no pot acollir l'augment de l'alumnat experimentat en els últims anys, motiu pel qual des de 2017 els 73 alumnes de Ses Roques assisteixen a classe en un edifici provisional mentre es tramita la construcció del nou centre.

CENTRE SOSTENIBLE I FLEXIBLE

Així, la Conselleria ha explicat que el nou centre serà d'una línia, amb 3 unitats d'infantil i 6 de primària, a més de comptar amb els serveis complementaris com el menjador o el gimnàs.

A més, l'edifici constarà d'una planta baixa i d'un pis, tindrà una forma allargada adaptada a la geometria de la parcel·la i estarà compost per dos blocs.

D'aquesta manera, en el primer bloc se situarà la zona administrativa i l'aulari infantil a la planta baixa i el de primària en la planta pis. Per la seva banda, en el segon bloc se situaran el gimnàs, els vestuaris, la cuina, el menjador i la resta de les instal·lacions.