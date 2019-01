Consulta el programa de festes de Palma per a la Nit de cap d'any

Publicado 28/12/2018 17:39:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma realitzarà dues festes de nit de cap d'any --una a la plaça de Cort i una altra en la Joan Carles I--, després de dues edicions en les quals aquest format ha gaudit d'una "gran acceptació", han informat.

A la plaça de Cort, la celebració començarà a les 23.15 hores amb l'actuació musical del grup La Movida Band, una banda mallorquina amb un repertori que rendeix tribut a les bandes espanyoles de l'edat d'or del pop. Després de les campanades del rellotge d'en Figuera, la festa continuarà amb la música de la Movida Band fins a les 01.00 hores.

A la plaça Joan Carles I, Coldsweat interpretarà temes de The Beatles, The Rolling Stones, Prince o Queen, entre altres, des de les 22.30 hores. Com en altres edicions, al moment de les campanades es farà una projecció sobre una pantalla situada en l'escenari. A continuació, la festa seguirà fins a les 03.00 hores de la matinada amb Djs D-nou.