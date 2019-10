Contestí desmenteix que Vox li hagués comunicat que no repetiria

Publicado 1/10/2019 16:59:49 CET

Contestí: "Estem en eleccions i lògicament ho diran perquè han d'agafar-se a alguna cosa, a veure si cola"

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fins ara diputada al Congrés per Vox a Balears, Malena Contestí, ha aclarit aquest dimarts que "ningú li havia negat en absolut que repetiria" en les properes eleccions com a cap de llista per l'arxipèlag a la Cambra baixa, per la qual cosa ha desmentit les declaracions del líder de la formació a Balears, Jorge Campos, en les quals deia que "està molt clar, s'assabenta que no repetirà i aquí està la reacció".

En declaracions al programa 'Els dematins' d'IB3 televisió recollides per Europa Press després de la seva renúncia a liderar cap llista de Vox, Contestí ha titllat de "falsos" els comentaris de Campos, si bé ha reconegut que "no s'esperava el contrari, especialment en el moment actual". "Estem en eleccions i lògicament ho diran perquè han d'agafar-se a alguna cosa, a veure si cola", ha considerat.

Així mateix, la fins ara diputada de Vox ha concretat que "ha mantingut converses" en les quals "ningú" li ha negat la seva inclusió a les llistes i ha matisat que per molt que Campos proposés un altre candidat això no significa que "Madrid ho tinguessin damunt de la taula".

"NO EM VAIG DECLARANT LA GUERRA, EM VAIG DONANT LA MEVA OPINIÓ"

Contestí ha reiterat que "no es va declarant la guerra, sinó donant la seva opinió", consolidada pel que, segons ha relatat en la seva carta de renúncia, "ha sentit i viscut" dins de la formació. "Volia deixar clar el que penso", ha afegit.

En aquest sentit, Contestí ha explicat que, en arribar al Congrés, l'agenda política de Vox "estava marcada amb unes pautes més exagerades" que, al seu judici, "no estaven en cap argumentari polític o programa".

"Només ho pots comprovar al moment en el que ho veus de dins", criticant el fet d'"acomiadar companys per la bandera gai". "Hi ha determinades coses que no les posa a cap lloc ni les vaig defensar mai", ha dit.

Amb tot, Contestí ha reconegut que "no ha estat una decisió fàcil" i ha dit que "l'ha pres sola". "No és un atac personal a ningú, he volgut dir el que penso després d'un temps de reflexió pel que sé i el que he vist", ha conclòs.

D'altra banda, ha criticat que quan va dimitir dels seus càrrecs a Actua, amb la coalició que concorria Vox a Balears, "mai es va arribar a penedir, a diferència del que va dir Campos", criticant que "li van fer guardar silenci".