Contestí (Vox): "Amb el PSOE actual no estaríem disposats a pactar perquè frega l'inconstitucional"

Publicado 14/4/2019 11:06:58 CET

Contestí adverteix que "no es baixaran del ruc" en temes com el de la llengua

PALMA DE MALLORCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congrés per Balears, Malena Contestí, ha assegurat que la seva formació no estaria disposada a pactar amb el "PSOE actual" perquè "frega l'inconstitucional amb els pactes que posa sobre la taula" i "amb el suport de comunistes, secessionistes i proetarres".

"Si el PSOE ha pactat amb aquests senyors i segueix fent-ho desgraciadament nosaltres tampoc no pactarem amb ells perquè sabem al que ens exposem", ha explicat en una entrevista concedida a Europa Press, al que ha afegit que sí estarien disposats a pactar amb PP i Cs, en considerar-los "partits democràtics i constitucionalistes".

No obstant això, ha assegurat que "hi ha propostes" a les quals Vox "no renunciaria" en cas de pactar amb PP i Cs ja que, segons ha apuntat, la seva formació "pot ser una mica flexible perquè un pacte és un pacte" però hi ha determinats punts en els quals "no baixaran del ruc", com és el tema del català a Balears.

Contestí ha subratllat que "la imposició del català està portant moltíssims problemes a Balears a nivell de la contractació a administracions públiques" i ha defensat la "devolució progressiva de competències, començant per Sanitat i Educació" per solucionar "aquests grans problemes a nivell del catalanisme imposat a Balears".

"Nosaltres proposem la lliure elecció de llengua a totes les etapes educatives, quan cap altre partit diu el mateix, cap partit parla de derogar la normativa lingüística catalanista, ni de la lliure elecció de llengua en totes les etapes. No llevaríem la llengua cooficial sinó que donaríem llibertat a tots els alumnes i als seus pares per triar la llengua", ha matisat.

D'altra banda, ha destacat que existeixen determinades propostes de Vox que diferencien al partit de la resta, com és el tema de la immigració. Referent a això, ha assegurat que Vox és "l'únic partit que tracta aquesta qüestió sense cap tipus de complex", defensant "una immigració regulada mitjançant l'aplicació d'una llei que ajudi correctament i de manera completa als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat". "Fugim de les etiquetes i tractem això amb normalitat i sentit comú", ha afegit.

EL "DRAMA" DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

En relació a la lluita contra la violència de gènere, la candidata al Congrés ha assegurat ser conscient de l'existència "d'un gran drama" sobre aquest tema, no obstant això, ha lamentat que "la Llei actual no està donant solució a aquest problema".

A més, ha criticat que aquesta Llei comprengui "de forma diferent a l'home i a la dona maltractada" ja que, a parer seu, "s'està tractant de manera diferent, des d'un punt de vista legal, a l'home que a la dona, per la qual cosa es discrimina el 50 per cent de la població legal d'Espanya".

Al seu judici, totes les coses "no es legislen per número, sinó per causa, i, encara que probablement aquesta Llei s'apliqui a més homes que a dones, la causa ha de ser la mateixa". "És com si Espanya fos el lloc on hi ha menys violència d'Europa i llavors determinats delictes no es castiguessin perquè són pocs", ha explicat.

En aquesta línia, ha insistit que les penes per a "maltractadors, violadors o assassins no són suficients" i ha defensat que "no han de sortir de la presó i han de tenir penes més altes" perquè "no pot ser que un violador que té la condició de reincidir surti al carrer i violi".

"HO VENEN COM UN ÈXIT"

Contestí també s'ha pronunciat sobre les votacions populars realitzades en diversos municipis de Balears per triar el model d'Estat i ha assenyalat que a l'Universitat de les Illes Balears (UIB) es va fer aquest referèndum en el qual "varen anar a votar les persones anomenades pels grups independentistes que van convocar-lo". "Estava preparat i ara ho venen com un èxit, és absurd", ha apuntat.

No obstant això, ha assenyalat que quan l'organització d'aquest tipus de referèndums neix de les administracions públiques és "una falta molt greu". En concret, s'ha referit al referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya que, segons ha defensat, "no va seguir els procediments legals lògics", per la qual cosa "és invàlid".

Finalment, Contestí ha assegurat que si Vox està "en auge" és perquè "parla molt clar" i "va als problemes que existeixen sense complex", mentre que la resta de partits se situen en allò "políticament correcte". "Parlem amb el sentit comú i la gent se'n adona que parlem del mateix que ells parlen a la cuina de la seva casa o en un menjar amb amics, diem el que altres partits no s'atreveixen a dir", ha conclòs.